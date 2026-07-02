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02 июля, 08:26

Экономика

Кета и нерка стали самыми подешевевшими видами рыбы в России

Фото: 123RF.com/funlovingvolvo

Кета и нерка заняли лидирующую позицию среди видов рыб в России, цены на которые больше всего упали в первом полугодии 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Согласно данным, актуальным на конец июня, оптовая стоимость на данные продукты на Дальнем Востоке снизилась на 10 и 5%.

"(Это сделало. – Прим. ред.) их самыми подешевевшими видами рыбы в российском опте в первом полугодии 2026 года. Цена на кету снизилась до 450 рублей за килограмм, а на нерку – до 750 рублей", – уточнили в организации.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев объяснил, что вылов лососей начинается в конце мая, достигает пика в середине июля – августа и завершается к концу октября. В связи с этим в первой половине лета цены на рыбу обычно высокие, а затем начинают снижаться в зависимости от хода путины. К сентябрю они стабилизируются, а с января начинается их постепенное снижение.

"Безусловно, объем предложения также влияет на цены: к примеру, основные запасы горбуши были распроданы в конце прошлого – начале текущего года, поэтому резкого снижения цен во втором квартале не произошло", – добавил он.

В текущем году, как напомнили в ВАРПЭ, лососевая путина на Дальнем Востоке началась 20 мая. Согласно прогнозам отраслевой науки, на этот год предполагается вылов 227 тысяч тонн рыбы, что на треть меньше фактического вылова 2025-го.

В частности, вылов горбуши составит 107 тысяч тонн, а нерки – 38 тысяч. В то же время вылов кеты может увеличиться на 18%, до 71 тысячи, а кижуча – на 11,7%, до 11 тысяч. По состоянию на 30 июня вылов лососей достиг около 4,4 тысячи тонн.

В конце прошлого месяца Россельхознадзор расширил ограничения на поставки рыбной продукции из Армении. Была приостановлена сертификация еще двух предприятий. Таким образом, запрет охватил все поставки рыбной продукции из республики.

Тем не менее в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) заверили, что ограничение поставок из Армении не скажется на ассортименте и ценах в российских магазинах. В организации уточнили, что у торговых сетей есть альтернативные поставщики.

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