Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 07:37

Происшествия

Два уголовных дела в связи с гибелью детей на воде заведены на Алтае

Фото: sledcom.ru

Два уголовных дела о причинении смерти по неосторожности были возбуждены после гибели детей на воде в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону.

Первый инцидент произошел вечером 1 июля на берегу озера Большое Лазурное в селе Кокши Советского района. По данным СК, девочка в возрасте 4 лет вместе со своей бабушкой, у которой она находилась в гостях, купалась в воде, надев резиновый надувной круг. После ребенок выпал из него и утонул.

Второй случай произошел на реке Алей на окраине села Безрукавка Рубцовского района. Тогда 13-летний мальчик, находясь на открытом водоеме с родными, решил поиграться в воде. В результате он зашел на глубину и утонул.

По поручению исполняющего обязанности прокурора Алтайского края Вячеслава Шипиева организована проверка по факту происшествий. Расследования этих дел взяты на контроль в ведомстве.

Ранее мужчина и юноша утонули во время рыбалки в Архангельской области. Инцидент произошел 27 июня на озере Андозеро в Онежском муниципальном округе. Утонувшими оказались 14-летний парень и 39-летний житель города Онеги. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Дайверы рассказали о правилах безопасных погружений

Читайте также


происшествиярегионы

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика