Два уголовных дела в связи с гибелью детей на воде заведены на Алтае

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Два уголовных дела о причинении смерти по неосторожности были возбуждены после гибели детей на воде в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону.

Первый инцидент произошел вечером 1 июля на берегу озера Большое Лазурное в селе Кокши Советского района. По данным СК, девочка в возрасте 4 лет вместе со своей бабушкой, у которой она находилась в гостях, купалась в воде, надев резиновый надувной круг. После ребенок выпал из него и утонул.

Второй случай произошел на реке Алей на окраине села Безрукавка Рубцовского района. Тогда 13-летний мальчик, находясь на открытом водоеме с родными, решил поиграться в воде. В результате он зашел на глубину и утонул.

По поручению исполняющего обязанности прокурора Алтайского края Вячеслава Шипиева организована проверка по факту происшествий. Расследования этих дел взяты на контроль в ведомстве.

Ранее мужчина и юноша утонули во время рыбалки в Архангельской области. Инцидент произошел 27 июня на озере Андозеро в Онежском муниципальном округе. Утонувшими оказались 14-летний парень и 39-летний житель города Онеги. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

