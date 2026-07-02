Теракт в "Крокусе" появится в новом издании учебника истории Мединского

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Теракт в "Крокус Сити Холле" и попытка ВСУ прорваться к Курской АЭС появятся в новом издании учебника истории для 11-го класса под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова. Об этом сообщает ТАСС.

"Гнев и возмущение граждан России вызвали зверское убийство десятков людей в ТЦ "Крокус Сити" в Москве 22 марта 2024 года и попытка прорыва элитных частей ВСУ к Курской АЭС", – приводит агентство фрагмент из учебника.

Отмечается, что в текущем году было подготовлено третье обновленное издание учебников по истории.

Ранее сообщалось, что в новых школьных учебниках по истории расширили разделы, посвященные Великой Отечественной войне. Особое внимание в новых изданиях уделено повседневной жизни людей в годы войны, теме "Война и общество", а также страданиям советского народа.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года. В результате ЧП погибли 150 человек. В марте 2026 года 15 из 19 фигурантов получили пожизненное заключение, в том числе 4 исполнителя. Еще 4 фигурантов суд приговорил к срокам от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев лишения свободы.