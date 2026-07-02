Восемь обвинений предъявлены россиянам, забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг

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Власти США предъявили восемь обвинений российским руферам, которые забрались на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Об этом сообщает ABC News.

Уточняется, что пару обвинили в краже со взломом, создании опасности по неосторожности, злонамеренном повреждении имущества, нарушении местных законов, хранении орудий взлома, преступном вмешательстве в чужое имущество, незаконном проникновении на территорию, а также в нарушении общественного порядка.

Пару руферов из России Ивана Биркуса (настоящая фамилия – Кузнецов. – Прим. ред.) и Ангелину Николау заметили на шпиле Эмпайр-стейт-билдинга днем 1 июля. Они вывесили на нем баннер с надписью: "Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир". Кроме того, Биркус сделал предложение руки и сердца Николау на небоскребе.

Вскоре полицейские задержали россиян, они не оказывали сопротивления. Генконсульство России в Нью-Йорке сообщило, что дипломатам пока не поступали обращения после задержания руферов.