Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:56

Общество

Рособрнадзор заявил об отсутствии утечек заданий ЕГЭ до начала экзаменов

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Рособрнадзор не зафиксировал попыток выложить задания ЕГЭ-2026 в сети до начала основного периода экзаменов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

"Попыток разместить контрольные измерительные материалы ЕГЭ в сети до начала экзамена не зафиксировано", – отметили в Рособрнадзоре.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов подтвердил, что ЕГЭ 2026 года прошел в штатном режиме. По его словам, в ходе экзаменационной кампании не было зафиксировано ни технических сбоев, ни утечек материалов. По итогам экзамена около 9 тысяч выпускников получили 100 баллов, что стало абсолютным рекордом.

В свою очередь, родители, которые находились в этом году в каждом пункте проведения ЕГЭ в России, не зафиксировали нарушения прав участников экзамена.

В Москве еще три школьницы сдали ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Читайте также


образованиеобщество

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

Почему падает поддержка Украины со стороны НАТО?

Эксперты уверены: ситуация демонстрирует проявление самостоятельности отдельных государств

Читать
закрыть

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика