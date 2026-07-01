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01 июля, 21:20

Транспорт

Ограничения сняты в аэропорту Жуковский

Фото: depositphotos/joyfull

В аэропорту Жуковский сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения в авиагавани вводились вечером в среду, 1 июля. Данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, в этот же день меры безопасности вводились в аэропортах Внуково и Домодедово. Авиагавани принимали и выпускали самолеты по согласованию с соответствующими органами на фоне ограничений на использование воздушного пространства.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании. Позже ограничительные меры были полностью сняты.

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