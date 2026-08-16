Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ за сутки освободили населенные пункты Кудиевка в Харьковской области и Першомарьевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

Взять под контроль Першомарьевку удалось благодаря активному наступлению подразделения Южной группировки войск, а Кудиевку – подразделению группировки войск "Север". При этом в зоне действий последних противник за сутки потерял до 200 военнослужащих, боевую бронемашину, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.

Кроме того, стало известно, что российские летчики нанесли удар по пункту управления беспилотниками 15-й отдельной бригады особого назначения Нацгвардии Украины в Доброполье Донецкой Народной Республики.

Для поражения цели применялись четыре фугасные авиационные бомбы ФАБ-500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Как уточнили в ведомстве, боеприпасы позволили точно уничтожить пункт управления БПЛА противника.

Ранее населенный пункт Рыбальское в Запорожской области перешел под контроль российских войск. Освободить село удалось в результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток".

Это позволило российским военным расширить зону контроля северо-западнее Нового Поля и продолжить продвижение. В боях участвовали подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии.

