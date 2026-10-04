ВС РФ поразили Северный автотранспортный мост в Киеве

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Российские военные поразили Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве, обеспечивающий переброску войск и логистику военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также в северо-западной части Черного моря под удар попали два сухогруза, которые доставляли в порт Одесса для Вооруженных сил Украины (ВСУ) военное имущество.

Кроме того, российские войска беспилотниками "Герань-4 сикер" ударили по четырем сухогрузам в порту Черноморск, акваториях Бугского Лимана и Черного моря. В ведомстве отметили, что суда использовались для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ.

Вместе с тем Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации 425-го отдельного штурмового полка ВСУ в населенном пункте Крутояровка Днепропетровской области.

Ранее ВС РФ поразили логистический центр "Гостомель" в Киевской области, где хранились материальные средства для снабжения ВСУ. Также в Минобороны заявили о поражении Северного автотранспортного моста.