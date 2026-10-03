Российские военные установили контроль над Новой Казачьей в Харьковской области

Фото: MAX/"Минобороны России"

Населенный пункт Новая Казачья в Харьковской области перешел под контроль российской армии. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, военнослужащие группировки "Север" выбили подразделения ВСУ из села и начали зачистку зданий, подвалов и прилегающей территории. Перед штурмом российские военные подавили ударные БПЛА противника, после чего нанесли удары по его позициям. В Минобороны также заявили, что украинские военнослужащие укрывались в полуразрушенных домах.

Одновременно подразделения "Севера" ведут бои за Варваровку, Лобановку и Резниково. По данным Минобороны РФ, в районах Николаевки, Нефедовки, Купино и Черного также наносятся удары по формированиям ВСУ.

В ведомстве сообщили, что за сутки в зоне ответственности группировки противник потерял более 250 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Непосредственно в районе окружения потери ВСУ составили до 35 военнослужащих и одну боевую бронированную машину.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки "Север" взяли под контроль три населенных пункта: Грачевку и Сердобино в Харьковской области, а также Малую Рыбицу в Сумской области.

Кроме того, на северо-востоке Харьковской области продолжается сужение кольца окружения украинских формирований, расширяется зона внешнего контроля, при этом все попытки противника прорваться из окружения были успешно пресечены.