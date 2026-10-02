Российские танкисты уничтожили опорные пункты ВСУ в окружении под Харьковом

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Экипажи танков Т-72Б3М 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили опорные пункты, боевую технику и живую силу подразделений ВСУ, оказавшихся в кольце окружения в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения группировки продолжают сжимать кольцо окружения украинских формирований на северо-востоке региона и расширять внешнюю зону контроля.

Танковые экипажи несут боевое дежурство круглосуточно и поражают несколько целей в зависимости от поставленных тактических задач. Приближение закрытых огневых позиций к линии боевого соприкосновения позволяет наносить удары по переднему краю обороны противника, пунктам управления БПЛА, а также по местам хранения боекомплекта, провизии и горюче-смазочных материалов.

Ранее российские артиллеристы уничтожили окруженный опорник ВСУ в Харьковской области. Воздушная разведка обнаружила позицию украинских военных, где сосредоточилась живая сила противника. После чего полученные координаты были оперативно переданы артиллерийскому расчету самоходной установки "Гиацинт-С".