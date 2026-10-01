Угроза распространения огня возникла при пожаре в особняке Миллера в Петербурге

Фото: МАХ/"МЧС Санкт-Петербурга"

Существует угроза распространения огня на соседние помещения из-за пожара в особняке К. Л. Миллера в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по городу Андрей Литовка.

"На месте работают дознаватели. Никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Возгорание произошло вечером 1 октября в здании на Исаакиевской площади, 3. По этому адресу расположен исторический особняк, построенный во второй половине XVIII века.

Вскоре площадь пожара увеличилась до 2 000 квадратных метров, происшествию присвоили третий ранг сложности. К ликвидации пожара привлечены 165 человек личного состава и 37 единиц техники. СК организовал проверку по факту инцидента.