СК начал проверку после крупного пожара в историческом особняке в Петербурге

Фото: МАХ/"МЧС Санкт-Петербурга"

Следователи организовали доследственную проверку после пожара в особняке в центре Санкт-Петербурга возле Исаакиевского собора. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу.

Следователи и криминалисты уже работают на месте происшествия. По данным ведомства, огонь вспыхнул в особняке в Адмиралтейском районе города.

Возгорание произошло вечером 1 октября на Исаакиевской площади. Сначала ему присвоили второй, а затем третий ранг сложности, так как вскоре площадь пожара выросла до 2 000 квадратных метров.

К ликвидации возгорания привлечены 165 человек личного состава и 37 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.