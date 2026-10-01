У 40 эвакуированных с химзавода в Краснозаводске нет жалоб на здоровье

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У 40 эвакуированных сотрудников химзавода в Краснозаводске нет жалоб на здоровье, сообщил временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий.

По его словам, они осмотрены медиками. Местонахождение еще четырех человек устанавливается.

Пожар с последующим обрушением конструкций произошел на территории химического завода вечером 1 октября. В момент происшествия в здании находились 44 человека.

По предварительной информации, произошедшее имеет техногенный характер, но точные причины установят специалисты. На месте ЧП дежурят три бригады скорой помощи и две бригады центра медицины катастроф.

