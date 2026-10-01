Путин заявил, что российские ядерные силы на 98% являются современными

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Россия продолжает развивать свои ядерные силы, которые уже на 98% являются современными. Об этом заявил Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

В частности, у страны имеются самые современные вооружения средней дальности, которых пока нет у других стран. Также РФ обладает новыми системами противовоздушной обороны.

Президент РФ напомнил, что это не Москва вышла из соглашений по сдерживанию гонки вооружений, а это под тем или иными предлогом сделал Вашингтон. При этом Россия не против возобновить диалог с США по данной теме. Путин сказал, что РФ понимает, что договоренности по ограничениям вооружений должны быть.

Также в ходе пленарной сессии "Валдай" президент заявил, что Россия не получает ни от кого оружия, а опирается лишь на свой оборонно-промышленный комплекс (ОПК) и свои возможности в экономике. При этом озабоченность Москвы вызывают не поставки вооружений Киеву как таковые, а вовлечение Запада в боевые действия, в том числе в удары вглубь территории России.

