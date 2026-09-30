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30 сентября, 08:41

Политика

Посольство РФ допустило применение ядерного оружия для защиты Калининградской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия не исключает возможность использования всего своего арсенала, включая ядерное оружие, для защиты Калининградской области при попытках стран НАТО изолировать регион от остальной территории страны. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства РФ в Ирландии, передает газета "Известия".

В диппредставительстве подчеркнули, что такой вариант развития событий вызывает у Москвы сильную обеспокоенность, и предупредили о риске вооруженного конфликта.

Российские дипломаты также обратили внимание на информационную кампанию, которую, по их словам, ведут западные СМИ. Они указали на тезис о якобы сохраняющейся российской угрозе, который на Западе используют для оправдания увеличения расходов на оборону, милитаризации Европы и поддержки Киева.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал НАТО усилить военные учения вблизи Калининградской области. В то же время на вопрос о возможном захвате российского региона он ответил отрицательно. При этом в Кремле уже предупреждали, что Россия принимает меры для обеспечения безопасности области.

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