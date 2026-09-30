Асфальт заменили на семи участках ТТК в Москве

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве завершили обновление дорожного покрытия на семи участках Третьего транспортного кольца. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Как уточнил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, работы проводились в рамках подготовки столичных магистралей к холодному сезону. Всего на ТТК уложили порядка 300 тысяч квадратных метров асфальта. Замена покрытия была организована на нескольких ключевых объектах:



на Тульской эстакаде вместе с прилегающими съездами;

в Кутузовском тоннеле;

на участке от шоссе Энтузиастов до Нижегородской улицы;

на отрезке от Нижегородской улицы до Остаповского проезда;

на участке от Андреевского моста до улицы Вавилова.

Одной из главных причин обновления асфальта является колейность, которая возникает из-за интенсивного трафика. Такие деформации мешают водителям и могут привести к авариям. Поэтому городские службы регулярно проверяют состояние дорожного покрытия, следят за истечением гарантийных сроков и меняют полотно при необходимости.

Ремонт выполняется в несколько этапов. Сначала специалисты удаляют существующий асфальт, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый слой асфальтобетона. После этого наносится дорожная разметка. Все работы проводятся в основном по ночам, когда машин на дорогах меньше, что позволяет не создавать помех движению.

Ранее дорожное полотно обновили на Пролетарском проспекте. Специалисты отремонтировали участок протяженностью более 2 километров. Всего там уложили порядка 80 тысяч квадратных метров асфальта.

