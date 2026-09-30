ВС РФ поразили коммуникационный центр в Киеве и порт Измаил

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные в ночь на 30 сентября поразили коммуникационный центр в Киеве, объекты энергосистемы в Киевской области и инфраструктуру порта Измаил. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Удары наносились высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности. Пораженные объекты обеспечивали военное производство.

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по киевским центрам обработки данных – "Би-мобайл" и "Парковый". Первый передавал информацию, используемую противником, а второй – обрабатывал данные в государственных и коммерческих сервисах.

Также в Киеве целью стало локомотивное депо, где хранились крылатые ракеты наземного базирования FP-5 "Фламинго". Вместе с тем российские военные поразили электроподстанцию "Усатово" в Одесской области.