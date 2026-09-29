ВСУ потеряли пункты управления БПЛА и военных от работы артиллерии "Севера"

Фото: MAX/"Минобороны России"

Военнослужащие расчета РСЗО "Град" 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили пункты управления БПЛА и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар был нанесен во взаимодействии с операторами беспилотных систем и разведподразделениями по району в лесополосе, где противник сосредоточил пункты управления дронами и личный состав.

После получения целеуказания расчет произвел залповый огонь, в результате чего объекты были полностью уничтожены вместе с находившимися там военными и оборудованием.

В Минобороны отметили, что уничтожение ключевых объектов управления БПЛА дезорганизовало систему разведки и нанесения ударов на данном участке и создало условия для продвижения штурмовых подразделений ВС РФ вглубь обороны ВСУ. Подразделения группировки "Север", наступая на нескольких направлениях, продолжают создавать полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях, ежесуточно оттесняя ВСУ от госграницы.

Для управления боевой работой и объективного контроля поражения целей развернуты каналы оптоволоконной и спутниковой связи отечественного производства.

Ранее российские вооруженные силы нанесли удары БПЛА по логистическим, портовым и транспортным объектам, задействованным в интересах украинских военных, а также по коммуникационным центрам и морским судам Украины.

В числе главных целей – центр обработки данных "Водафон" в Киеве, который является одной из крупнейших компаний по предоставлению услуг мобильной связи и высокоскоростного интернета для нужд ВСУ.