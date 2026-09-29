Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 09:16

Происшествия

Главред сибирской редакции "Коммерсанта" перенес операцию после ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный редактор сибирской редакции газеты "Коммерсант" Михаил Кичанов попал в дорожно-транспортное происшествие и был доставлен в больницу, сообщили в СМИ.

В издании добавили, что Кичанов перенес сложную операцию.

По информации ГУ МВД России по Новосибирской области, авария произошла в Октябрьском районе 24 сентября около 19:00 (15:00 по московскому времени). У дома 56 по улице Инской 46-летний водитель автомобиля Honda, двигавшийся со стороны улицы Восход, наехал на пешехода, переходившего дорогу по переходу. Пострадал 51-летний мужчина.

Возбуждено административное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего". Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.

Ранее в Хотькове Московской области столкнулись кроссовый мотоцикл и легковой автомобиль Opel. Инцидент произошел на улице Михеенко.

Местная жительница, управлявшая иномаркой, поворачивала налево во двор и не уступила дорогу мотоциклу, ехавшему во встречном направлении. В результате пострадали подростки 2011 года рождения – водитель и пассажир мотоцикла. Их доставили в больницу.

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика