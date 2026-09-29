29 сентября, 09:16Происшествия
Главред сибирской редакции "Коммерсанта" перенес операцию после ДТП
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главный редактор сибирской редакции газеты "Коммерсант" Михаил Кичанов попал в дорожно-транспортное происшествие и был доставлен в больницу, сообщили в СМИ.
В издании добавили, что Кичанов перенес сложную операцию.
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