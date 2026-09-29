Главред сибирской редакции "Коммерсанта" перенес операцию после ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный редактор сибирской редакции газеты "Коммерсант" Михаил Кичанов попал в дорожно-транспортное происшествие и был доставлен в больницу, сообщили в СМИ.

В издании добавили, что Кичанов перенес сложную операцию.

По информации ГУ МВД России по Новосибирской области, авария произошла в Октябрьском районе 24 сентября около 19:00 (15:00 по московскому времени). У дома 56 по улице Инской 46-летний водитель автомобиля Honda, двигавшийся со стороны улицы Восход, наехал на пешехода, переходившего дорогу по переходу. Пострадал 51-летний мужчина.

Возбуждено административное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего". Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.

Ранее в Хотькове Московской области столкнулись кроссовый мотоцикл и легковой автомобиль Opel. Инцидент произошел на улице Михеенко.

Местная жительница, управлявшая иномаркой, поворачивала налево во двор и не уступила дорогу мотоциклу, ехавшему во встречном направлении. В результате пострадали подростки 2011 года рождения – водитель и пассажир мотоцикла. Их доставили в больницу.

