Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 10:04

Происшествия

В Кузбассе 17-летний мотоциклист без прав сбил 10-летнюю девочку

Фото: MAX/"Полиция Кузбасса"

В Ленинске-Кузнецком 17-летний местный житель на кроссовом мотоцикле "Кевс" сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщили в главке МВД по Кемеровской области.

Ребенок госпитализирован с ушибом головного мозга, сейчас девочка находится в реанимации. Полицейские установили, что у несовершеннолетнего мотоциклиста нет водительских прав.

В 2026 году он уже привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством").

По факту ДТП следователь возбудил уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Максимальное наказание по этой статье – 2 года лишения свободы.

Ранее в Хакасии 9-летний мальчик угнал питбайк отца и погиб в ДТП. На пересечении улиц Дружбы Народов и Чехова мальчик не предоставил преимущество в движении и столкнулся с легковым автомобилем. Ребенок скончался на месте до приезда скорой помощи.

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика