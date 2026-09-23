В Кузбассе 17-летний мотоциклист без прав сбил 10-летнюю девочку

Фото: MAX/"Полиция Кузбасса"

В Ленинске-Кузнецком 17-летний местный житель на кроссовом мотоцикле "Кевс" сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщили в главке МВД по Кемеровской области.

Ребенок госпитализирован с ушибом головного мозга, сейчас девочка находится в реанимации. Полицейские установили, что у несовершеннолетнего мотоциклиста нет водительских прав.

В 2026 году он уже привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством").

По факту ДТП следователь возбудил уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Максимальное наказание по этой статье – 2 года лишения свободы.

Ранее в Хакасии 9-летний мальчик угнал питбайк отца и погиб в ДТП. На пересечении улиц Дружбы Народов и Чехова мальчик не предоставил преимущество в движении и столкнулся с легковым автомобилем. Ребенок скончался на месте до приезда скорой помощи.