Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 11:08

Происшествия

В Хакасии мальчик угнал питбайк отца и погиб в ДТП

Фото: МАХ/"ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ"

В Хакасии 9-летний мальчик угнал питбайк отца и погиб в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба главка СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 14 сентября в селе Калинино. Ребенок взял принадлежащий отцу питбайк и вместе с ровесником отправился кататься. На пересечении улиц Дружбы Народов и Чехова мальчик не предоставил преимущество в движении и столкнулся с легковым автомобилем.

В результате аварии управлявший мототехникой ребенок скончался на месте до приезда скорой помощи. Второй мальчик, находившийся на питбайке в качестве пассажира, получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

В ведомстве отметили, что дети были без защитных мотошлемов. По факту гибели и травмирования несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.

Ранее похожая ситуация случилась в городе Охе Сахалинской области. Там 13-летний подросток взял ключи от автомобиля родителей и вместе с друзьями поехал кататься по городу. В результате машина врезалась в столб и забор дома. Водитель и пассажиры получили травмы, их доставили в больницу.

Жители Красногорска подписали петицию против несовершеннолетних питбайкеров

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика