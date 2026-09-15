В Хакасии мальчик угнал питбайк отца и погиб в ДТП

Фото: МАХ/"ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ"

В Хакасии 9-летний мальчик угнал питбайк отца и погиб в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба главка СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 14 сентября в селе Калинино. Ребенок взял принадлежащий отцу питбайк и вместе с ровесником отправился кататься. На пересечении улиц Дружбы Народов и Чехова мальчик не предоставил преимущество в движении и столкнулся с легковым автомобилем.

В результате аварии управлявший мототехникой ребенок скончался на месте до приезда скорой помощи. Второй мальчик, находившийся на питбайке в качестве пассажира, получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

В ведомстве отметили, что дети были без защитных мотошлемов. По факту гибели и травмирования несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.

Ранее похожая ситуация случилась в городе Охе Сахалинской области. Там 13-летний подросток взял ключи от автомобиля родителей и вместе с друзьями поехал кататься по городу. В результате машина врезалась в столб и забор дома. Водитель и пассажиры получили травмы, их доставили в больницу.