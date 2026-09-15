Подросток взял машину родителей и попал в ДТП на Сахалине

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Сахалинской области"

Подросток взял автомобиль родителей и попал в ДТП с городе Охе Сахалинской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на региональное управление СК России.

По предварительным данным, ночью, пока родители спали, 13-летний мальчик взял ключи от Toyota Mark II и вместе с двумя друзьями 14 и 15 лет поехал кататься по городу. На улице 50 лет Октября машина врезалась в столб и забор дома.

В результате ДТП водитель и его пассажиры получили травмы, их доставили в больницу. Следователи организовали проверку, в ходе которой дадут правовую оценку действиям родителей, а также выяснят, насколько была доступна машина для ребенка.

Ранее 17-летний молодой человек сбил на питбайке 5-летнего ребенка в Брянске. Малолетний находился на проезжей части без присмотра взрослых. В результате аварии он получил травмы головы, а также перелом ребра. Его госпитализировали.