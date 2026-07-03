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Студент угнал "Газель" с парковки в Конькове и попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Информация об исчезновении транспорта с парковки поступила правоохранителям от сотрудника одной из компаний. По словам последнего, он оставил служебную машину на стоянке, которая находится на улице Введенского, и отошел по делам. Однако в тот момент, когда мужчина вернулся, грузовика на месте не оказалось.

Позднее злоумышленник был задержан в общежитии, расположенном на улице Миклухо-Маклая. Им оказался 25-летний иностранец, который является студентом одного из московских университетов. Выяснилось, что молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался тем, что водитель оставил ключи в замке зажигания.

Злоумышленник залез в салон авто, завел машину и уехал. На одном из светофоров мужчина столкнулся с другим транспортным средством, после чего скрылся с места аварии. Позднее, оставив "Газель" на Голубинской улице, молодой человек отправился домой.

Сейчас авто изъято, после проведения необходимых процедур "Газель" вернут законному владельцу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Также в отношении молодого человека составлен административный протокол о невыполнении обязанностей в связи с ДТП.

Ранее в Сахалинской области подросток пытался скрыться от полиции на чужой машине. Об угоне автомобиля Toyota Mark II заявил в полицию 50-летний мужчина. Схожее по описанию авто заметили на улице Комсомольской, но когда транспорт захотели остановить, злоумышленник попытался скрыться.

Выяснилось, что за рулем находился 17-летний водитель, которого раньше уже привлекали за вождение в нетрезвом виде. В этот раз уровень алкоголя составил 0,897 миллиграмма на литр. Теперь юноше грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до 2 лет.