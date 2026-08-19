Ограничения введены в аэропортах Внуково и Шереметьево

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Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево перешли на режим работы по согласованию из-за временных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Воздушные гавани принимают и отправляют рейсы только после согласования с уполномоченными органами. Это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропортов.

В Росавиации предупредили, что в расписании рейсов возможны изменения. Пассажиров просят проверять актуальную информацию на онлайн-табло воздушных гаваней.

Также подобные ограничения были введены в аэропорту Домодедово. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.