01:55Транспорт
Ограничения введены в аэропортах Внуково и Шереметьево
Фото: depositphotos/Shebeko
Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево перешли на режим работы по согласованию из-за временных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Воздушные гавани принимают и отправляют рейсы только после согласования с уполномоченными органами. Это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропортов.
В Росавиации предупредили, что в расписании рейсов возможны изменения. Пассажиров просят проверять актуальную информацию на онлайн-табло воздушных гаваней.
Также подобные ограничения были введены в аэропорту Домодедово. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.