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06 октября, 23:41

Происшествия

Власти Сочи ограничили доступ на пляжи из-за возгорания танкера в Черном море

Фото: MAX/Baza

В Сочи временно ограничили доступ на городские набережные и пляжные территории из-за возгорания танкера в Черном море. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.

"Городским оперативным штабом принято решение временно ограничить доступ на морские набережные и пляжные территории. Прошу жителей и гостей Сочи не подвергать себя опасности и дождаться официального решения об их открытии", – заявил Прошунин.

Он добавил, что власти координируют действия всех служб, оценивают обстановку и принимают меры для ликвидации горения. Росгидрометцентр проводит оперативный расчет направления продуктов горения, а автоматический пост контроля ведет мониторинг качества воздуха и воды.

"Рано утром начнется подробный анализ и визуальный контроль ситуации", – добавил глава города.

О возгорании танкера "Афрамакс Рио" под флагом Либерии с грузом нефти стало известно вечером 6 октября. Глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин призвал жителей и гостей не открывать окна и не находиться долго на улице.

Позже выяснилось, что танкер подвергся атаке безэкипажных катеров. Специалисты приступят к ликвидации огня при снижении интенсивности пожара. На борту находились 23 члена экипажа. Все они являются гражданами Индии. Предварительно, пострадавших среди них нет.

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