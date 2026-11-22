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Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II патрулирует вокруг границ Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Борт поднялся с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану" примерно в 09:40 по московскому времени и взял курс на север. В ходе маршрута он прошел в том числе вдоль белорусской границы с Польшей. Около 12:00 самолет начал облетать границы Калининградской области.

Машину переоборудовала американская компания Leidos: из бизнес-джета сделали платформу для радиолокационной разведки. В военной версии самолет называется Artemis II.

Ранее самолет-разведчик США около четырех часов патрулировал вдоль границ России. Борт вылетел с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану", облетел Калининградскую область, после чего направился в сторону Эстонии вдоль границ стран Прибалтики с Россией и Белоруссией.