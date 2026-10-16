16 октября, 16:09Политика
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами Балтийского моря
Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил России совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30МС. Полет длился более 4 часов.
На отдельных этапах дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств, указали в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Они совершаются в соответствии с международными правилами.
Ранее стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС РФ совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около пяти часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи Су-33 Военно-морского флота России.