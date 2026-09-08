Американский самолет-разведчик заметили около Калининградской области

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Самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon 8 сентября был замечен в небе над Балтийским морем в 50 километрах от побережья Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Самолет вылетел с авиабазы Кефлавик в Исландии, включил транспондер только в районе Фарерских островов, после чего взял курс на юго-восток. Подлетев примерно на 200 километров к границе российского анклава, разведчик сделал широкий круг и направился ближе к территории России. На расстоянии около 50 километров от берега он резко развернулся и взял курс на север.

По состоянию на 16:25 по московскому времени самолет продолжал движение в северном направлении. Позднее он пролетел над островом Готланд, после чего развернулся и направился на юг.

Ранее самолет радиоэлектронной борьбы США EA-37B Compass Call заметили в небе около Калининградской области. Как писали СМИ, вместе с ним серию полетов совершили самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-3 НАТО и разведывательный ARTEMIS II американских войск. Журналисты связали работу воздушных судов с разведывательной миссией или задачами РЭБ.