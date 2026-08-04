Самолет-разведчик ВВС США заметили у Калининградской области

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Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II 4 августа почти 5 часов совершал круговые облеты вокруг Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на полетные данные.

Борт вылетел с авиабазы "Михаил Когэлничану" в Румынии примерно 08:40 по московскому времени и направился на север через воздушное пространство Венгрии, Словакии и Польши. Примерно в 10:55, находясь в районе польского города Августов, самолет резко повернул на запад и приступил к патрулированию.

Разведчик совершил три полных круга вокруг российской территории, пролетая над Польшей и Литвой. При этом он не приближался к границам России ближе чем на 50 километров. Примерно 15:40 борт закончил патрулирование и вернулся на базу.

Ранее Bombardier ARTEMIS II был замечен над акваторией Черного моря вдоль российской границы 24 июля. Борт американской разведки вылетел с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану" и дважды пролетел приблизительно до Сочи и обратно.

