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04 августа, 17:30

Политика

ВС РФ поразили четыре сухогруза и два безэкипажных катера ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные нанесли удары по четырем сухогрузам и двум безэкипажным катерам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, три сухогруза были поражены в порту Николаев. Еще одно судно, которое доставляло грузы военного назначения, уничтожено в акватории Черного моря южнее Одессы. Кроме того, в северной части Черного моря юго-восточнее Очакова ликвидированы два безэкипажных катера ВСУ.

Удары наносились высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами.

Немногим ранее подразделения "Южной" группировки войск провели успешную операцию на алексеево-дружковском направлении. Российским бойцам удалось ликвидировать два пункта управления беспилотниками и три наземных робототехнических комплекса (НРТК).

Операторы 6-й мотострелковой бригады обнаружили и передали координаты пунктов управления артиллерии и ударным дронам, которые их уничтожили. Также они выявили три НРТК, доставлявших боеприпасы, и уничтожили их дронами. Уничтожение нарушило систему управления и снабжения ВСУ на этом участке.

Российские военные поразили суда с грузами для ВСУ в Черном море

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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