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04 августа, 08:23

Политика

ВС РФ ударили по Черноморскому заводу автомобильных агрегатов

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России вечером 3 августа нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины и четырем сухогрузам, перевозившим военные грузы для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны сообщило об успешном поражении ряда целей, связанных с обеспечением ВСУ. В частности, были атакованы сухогрузы с военным имуществом в портах Николаев, Южный и в акватории южнее Одессы.

В Черноморске удары пришлись по терминалу и автоагрегатному заводу. По информации ведомства, там ремонтировали военную автомобильную технику ВСУ, а также хранили боеприпасы и горюче-смазочные материалы.

Ранее сообщалось, что утром 4 августа Московская область подверглась атаке БПЛА, которую пресекли силы ПВО. В результате инцидента погибли пять человек, еще шестеро получили ранения.

В промзоне Новоселок пострадали склад, административное здание и электроподстанция, а в деревне Солнышково обломки повредили жилой дом и автомобиль. Для оказания правовой поддержки и приема обращений от пострадавших прокуратура региона запустила горячую линию по номеру – +7 (916) 240-31-28.

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