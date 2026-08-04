Двое россиян арестованы за подготовку терактов в Севастополе

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Двое граждан России, задержанных в Севастополе за подготовку терактов по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, арестованы. Об этом сообщило УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Их заключили под стражу на два месяца. Известно, что задержанными являются россияне 1992 и 1999 годов рождения.

По данным Центра общественных связей ФСБ России, фигуранты прошли обучение по обращению с самодельными взрывными устройствами. По заданию куратора они планировали теракты на объектах критически важной инфраструктуры региона, а также в отношении главы одного из исторических регионов.

При обысках у мужчин обнаружили три FPV-дрона, снаряженных боевыми зарядами с пластичным взрывчатым веществом по 350 граммов в каждом, а также самодельное взрывное устройство массой 800 граммов.

Как уточнили в ЦОС, куратор поручил им совершить теракты на объектах критически важной инфраструктуры региона, а также в отношении руководителя одного из новых регионов в момент его пребывания на полуострове. Кроме того, они намеревались вступить в запрещенную на территории РФ украинскую террористическую организацию.

Ранее ФСБ задержала россиянина, собиравшего для Украины сведения о сотрудниках российских оборонных предприятий. Молодой человек вел разведывательную деятельность в отношении сотрудников оборонно-промышленного комплекса на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он общался с кураторами через мессенджер Telegram, деньги получал на криптокошелек.