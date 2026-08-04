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04 августа, 10:09

Происшествия

В Севастополе задержаны двое россиян за подготовку терактов по заданию Украины

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе двоих граждан России, планировавших теракты по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, задержанные – россияне 1992 и 1999 годов рождения, которые занимались диверсионно-террористической деятельностью на территории Республики Крым.

Как уточнили в ЦОС, куратор поручил им совершить теракты на объектах критически важной инфраструктуры региона, а также в отношении руководителя одного из новых регионов в момент его пребывания на полуострове. Кроме того, они намеревались вступить в запрещенную на территории РФ украинскую террористическую организацию.

При обысках у фигурантов обнаружили три FPV-дрона, снаряженных боевыми зарядами с пластичным взрывчатым веществом по 350 граммов в каждом, а также самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 800 граммов.

Ранее спецслужбы задержали в Крыму жителя Феодосии, который по заданию Украины собрал данные о воздушном прикрытии критических объектов на полуострове. Полученные сведения противник использовал для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям российских военнослужащих. В отношении злоумышленника завели уголовное дело.

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