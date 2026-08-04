На атакованном ВСУ складе Wildberries в Ленобласти ликвидировано открытое горение

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Открытое возгорание на складе Wildberries в Красном Бору Ленинградской области после атаки ВСУ ликвидировано. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Пострадавших людей на предприятии нет", – уточнил он.

По его словам, в настоящее время идет проливка части здания склада, угрозы распространения огня нет.

Возгорание на логистическом объекте Wildberries в Красном Бору произошло утром 4 августа. В объединенной компании Wildberries и Russ рассказали, что прием поставок временно ограничен, их перенаправили на другие объекты.

СК в связи с атакой возбудил уголовное дело о теракте. На месте работают следователи и криминалисты. Будут назначены судебные экспертизы.