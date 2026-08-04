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04 августа, 11:13

Культура

День открытых дверей школы современного искусства "Свободные мастерские" пройдет в ММОМА

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Московском музее современного искусства (ММОМА) пройдет фестиваль школы современного искусства "Свободные мастерские" в воскресенье, 9 августа. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие традиционно состоится перед началом учебного года и даст возможность познакомиться со школой, пообщаться с преподавателями и выпускниками, узнать о программах обучения.

В 14:00 состоится презентация школы. В 16:00 пройдет паблик-ток, где можно задать вопросы о процессе обучения в мастерских для художников и лабораториях для кураторов.

В 15:00 художник Александр Лаптев проведет мастер-класс "Гравюра на пластике". Участники смогут попробовать себя в технике ручной печати и создать собственный тираж графических отпечатков.

С 14:00 до 19:00 во дворе музея будет представлен проект художника Никиты Макеева "Галерея-обскура". Это необычная камера-обскура, которая одновременно служит выставочным пространством и действующим фотоаппаратом. Посетители смогут оказаться внутри устройства, наблюдать процесс создания фотографий и стать частью экспозиции.

С 17:00 до 19:00 музыкальный сет Ирины Танаевой создаст приятную атмосферу. В 19:00 начнется экскурсия по выставке "Мастерская’26. Встреча выпускников".

Вход на фестиваль свободный. Для посещения необходима предварительная регистрация по ссылке.

С конца июня в Москве продолжается приемная кампания в городские колледжи. В этом году столичные власти увеличили число бюджетных мест в колледжах на треть – до 50 тысяч. Также были открыты восемь новых направлений, включая разработку ПО, искусственный интеллект и промышленный дизайн.

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