Колледжи Москвы и МГПУ начали приемную кампанию

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Москве стартовала приемная кампания в городские колледжи и Московский городской педагогический университет (МГПУ). Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

По ее словам, в этом году ОГЭ сдавали более 113 тысяч столичных девятиклассников. Около 90% школьников, выбравших четыре экзамена, получили оценки "хорошо" и выше, а число сдавших экзамены на "тройку" сократилось вдвое. Для тех, кто хочет улучшить результат, предусмотрена бесплатная пересдача в Центре независимой диагностики. Почти 42 тысячи выпускников девятых классов выбрали поступление в колледжи и сдачу двух ОГЭ, что на 6 тысяч больше, чем годом ранее.

"Учитывая растущий интерес, в этом году Москва на треть увеличила число бюджетных мест в городских колледжах – с 37 до 50 тысяч. Кроме того, мы открыли восемь новых направлений обучения, актуальных для экономики", – отметила Ракова.

Среди новых специальностей – разработка и управление программным обеспечением, сопровождение информационных систем, интеграция решений с использованием искусственного интеллекта, конгрессно-выставочная деятельность, промышленный дизайн, техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, сборка оптоэлектронных систем и преподавание в основной школе.

Одновременно увеличен набор на наиболее востребованные специальности:

в промышленности – это машиностроение, эксплуатация беспилотников и аддитивные технологии;

в IT – веб-разработка и информационная безопасность;

в строительстве – информационное моделирование, сварочное производство и электромонтаж слаботочных систем;

в сфере гостеприимства – туризм, индустрия красоты, поварское и кондитерское дело;

в креативных индустриях – дизайн, реклама и моделирование одежды;

в транспортной отрасли – ремонт автомобилей и организация перевозок.

Начиная с этого года абитуриенты смогут расставить специальности по приоритетам: если баллов хватает на первую, они будут зачислены именно туда, если нет – система автоматически предложит следующий выбранный вариант.

Еще одно нововведение – централизованная сдача вступительных испытаний. Экзамен по одной специальности достаточно пройти один раз, после чего результат автоматически учтут при поступлении во все колледжи, подведомственные столичному департаменту образования. При необходимости испытание можно пересдать.

Прием документов в колледжи проходит через портал mos.ru. Выпускники девятых классов московских школ 2025 и 2026 годов могут подать заявления с 26 июня по 26 июля, а на специальности со вступительными испытаниями – до 20 июля. Для остальных абитуриентов прием продлится до 15 августа, а на направления со вступительными испытаниями – до 10 августа.

Ракова также напомнила, что 20 июня стартовала приемная кампания в МГПУ. Впервые университет открывает целевой набор, который предусматривает бесплатное обучение и гарантированное трудоустройство в московских школах. На программы бакалавриата и базового высшего образования выделено 1150 бюджетных мест, около 60% из них – целевые. Еще 835 бюджетных мест предусмотрено для магистратуры и специализированного высшего образования – они также будут доступны по целевым договорам.

Тем, кто планирует продолжить обучение в школе, необходимо сдать четыре ОГЭ и набрать установленное образовательной организацией количество баллов. После этого школьники смогут выбрать один из предпрофессиональных классов – медицинский, инженерный, IT, медиакласс, предпринимательский или психолого-педагогический.

Власти Москвы также отметили высокий уровень трудоустройства выпускников колледжей. Сегодня они предлагают более 150 востребованных специальностей, а около 95% выпускников находят работу после окончания обучения. При этом после получения среднего профессионального образования можно продолжить обучение в вузе – по внутренним экзаменам или через ЕГЭ.

Ранее зампред кабмина РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в этом году для абитуриентов выделили около 880 тысяч бюджетных мест по программам среднего профессионального образования. Всего для абитуриентов будут доступны 1,2 тысячи университетов и примерно 4 тысячи колледжей.