Полиция Марокко арестовала более 100 нелегалов, пытавшихся пробраться в Сеуту

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Правоохранительные органы Марокко арестовали 111 человек, которые пытались нелегально пересечь границу с автономным городом Сеута на африканском побережье Средиземного моря. Об этом сообщил новостной портал Hespress со ссылкой на источник в силовых структурах.

Задержания прошли утром 15 августа в городе Фнидек и его окрестностях в ходе плановых операций и полевых мероприятий. Среди задержанных – 109 мигрантов из стран Африки к югу от Сахары и двое граждан Марокко. По словам источника в силовых структурах, ситуация с безопасностью в районе Сеуты находится под контролем.

Кроме того, в результате специальных операций по кибернаблюдению за лицами, подстрекающими к нелегальной миграции в интернете, был арестован 61 человек. Их подозревают в распространении призывов к нелегальному переходу границы через социальные сети.

Сеута столкнулась с массовым наплывом мигрантов из Северной Африки в конце июля. По некоторым данным, в город проникли около 72 тысяч человек. Однако спустя время около 70 тысяч вернулись в Марокко.

На этом фоне Италия приостановила действие шенгенского соглашения с испанской стороной, введя контроль на морских и воздушных границах между двумя странами. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон поручил усилить контроль на границе с Испанией, развернув там дополнительные подразделения военных сил, самолеты и беспилотники.

В результате случившегося не менее 100 человек погибли. Мэр города Хуан Хесус Вивас назвал ситуацию в Сеуте хаосом и попросил у остальной Испании "помощи, поддержки и солидарности". Особую тревогу у мэра вызывали несовершеннолетние без сопровождения взрослых. Испанские власти уже перечислили Сеуте около 6,5 миллиона евро на экстренные нужды.

В СМИ указывали, что причиной наплыва мигрантов в Сеуту стали публикации в социальных сетях. В частности, пользователи размещали посты о том, что граница между Испанией и Марокко становится более доступной. Также они отслеживали передвижения патрулей береговой охраны.

В свою очередь, в МВД Марокко подчеркнули, что события не были спонтанными. Их причинами названы злонамеренное использование цифрового пространства, распространение дезинформации, деятельность сетей по торговле людьми и неверное толкование правовых норм, создавшее иллюзию легкого проникновения в Европу без последствий.

Отдельно в ведомстве указали на решение испанского суда, отсрочившего депортацию нелегальных мигрантов, прибывших по морю. По мнению марокканской стороны, это решение и сопутствующая дезинформация убедили часть мигрантов, что они смогут избежать высылки. В результате сформировалась новая модель незаконной миграции – пересечение границы вплавь.

Прокуратура Марокко начала судебное расследование всех обстоятельств и действий, связанных с инцидентами в Сеуте, для установления виновных. В МВД заявили, что Рабат продолжит принимать меры для защиты границ и общественного порядка, оставаясь ответственным партнером в борьбе с нелегальной миграцией.

15 августа ожидался очередной масштабный прорыв границы. В связи с этим военное командование привело личный состав в повышенную готовность и отменило все отпуска до особого распоряжения.

