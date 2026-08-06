Число погибших при прорыве в Сеуту мигрантов превысило 100 человек

Фото: ТАСС/AP/Bernat Armangue

Не менее 100 человек погибли при попытке пересечь границу из Марокко в испанский анклав Сеута. Об этом заявил мэр города Хуан Хесус Вивас в интервью испанским телеканалам, передает агентство EFE.

Вивас назвал ситуацию в городе хаосом и попросил у остальной Испании "помощи, поддержки и солидарности". По его словам, в городе остаются около 6 тысяч человек, несмотря на то что испанские власти называют цифру в 2–3 тысячи человек.

Особую тревогу у мэра вызывают несовершеннолетние без сопровождения взрослых. Сейчас их в городе около 1,1 тысячи, что в 26 раз больше, чем возможности местной системы приема. Личности удалось установить только у 528 детей и подростков.

Правительство Испании уже перечислило Сеуте около 6,5 миллиона евро на экстренные нужды. Министр по делам молодежи и детства Сира Рего в ближайшее время прибудет в город для встречи с местными властями и правозащитниками.

Вивас также поставил под сомнение готовность Марокко к сотрудничеству, заявив, что не считает эту страну надежным партнером. Он заявил, что не может представить, чтобы 70 или 80 тысяч человек могли "сняться с места" без ведома местных властей.

"Здравый смысл подсказывает, что это невозможно", – подчеркнул мэр.

Он также добавил, что остается риск повторения массового прорыва, который могут организовать через соцсети. Вивас призвал к структурному решению проблемы безопасности границ, а также к изменению закона об иностранцах.

Испанская Сеута, граничащая с Марокко, столкнулась с массовым прибытием мигрантов, в том числе вплавь и пешком, в конце июля. По некоторым данным, в город проникли примерно 72 тысячи человек, но затем около 70 тысяч вернулись в Марокко.

В СМИ указывали, что это могло произойти из-за публикаций в социальных сетях. В частности, в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) появились посты, в которых утверждалось, что граница между Испанией и Марокко становится более доступной.

Кроме того, в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) пользователи отслеживали передвижения патрулей береговой охраны, а видео с указанием мест, где нужно плыть, публиковались в TikTok.

