Бизнесу Москвы рассказали о финансовых инструментах и мерах городской поддержки

Фото: комплекс экономической политики Москвы

В рамках Московского финансового форума – 2026 прошел форум "Финансы для роста. Комплексные инструменты для бизнеса", организованный комплексом экономической политики города Москвы. Участниками мероприятия стали более 500 руководителей и топ-менеджеров столичных компаний, предпринимателей и представителей отраслевых объединений.

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева отметила, что финансовый сектор вносит около 12% в валовой региональный продукт столицы, а доля занятых в отрасли превышает 5%. По ее словам, в Москве сосредоточено более половины всех кредитных организаций России, почти три четверти их активов и треть занятых в отрасли.

По словам Багреевой, финансовые инструменты представлены в столице максимально широко, но предприниматели не всегда о них осведомлены. Она подчеркнула, что сейчас, когда бизнес испытывает большую потребность в финансировании операционной деятельности и инвестиционных проектов, знание рынка финансовых инструментов особенно актуально.

В пленарной сессии приняли участие президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий, президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, вице-президент Объединенной лизинговой ассоциации Татьяна Капура и исполнительный директор Ассоциации факторинговых компаний России Дмитрий Шевченко.

По словам участников дискуссии, многие компании не используют доступные финансовые инструменты, потому что не знают о них или не разбираются в их сути. Кроме того, бизнес часто игнорирует федеральные и региональные меры поддержки, которые помогают привлекать заемные средства. Спикеры при этом предостерегли предпринимателей от излишнего увлечения финансовыми продуктами и призвали выбирать их обдуманно.

В рамках форума организовали сессии по пяти направлениям: лизинг, страхование, факторинг, управление капиталом и банковские услуги. Спикерами стали руководители и ведущие специалисты из банков, лизинговых, страховых, управляющих и инвестиционных компаний. О финансовых мерах поддержки, предоставляемых городом бизнесу, участникам сообщили представители правительства Москвы.

Багреева отметила, что форум стал площадкой для продуктивного диалога между компаниями финансового сектора и бизнесом.

"Финансовые организации смогли рассказать предпринимателям о своих продуктах и сервисах, а бизнес получил возможность донести до них свои потребности и запросы", – заключила она.

Ранее сообщалось, что в Москве с 26 сентября по 3 октября состоится X Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. В числе его площадок заявлены кластер "Ломоносов", столичные вузы, колледжи, школы и детсады, а также центры московского долголетия и кинотеатры "Москино". Финальное мероприятие проведут на площадке Московского продюсерского центра.

Ключевым событием одного из дней станет беседа с блогерами Максимом Лутчаком и Александром Будариным: они расскажут, как управлять личным бюджетом и совмещать творчество с заработком.

