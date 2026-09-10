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10 сентября, 09:47

Общество

Занятия по личной эффективности и кибербезопасности пройдут для молодежи Москвы

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В столице стартует серия очных лекций для горожан в возрасте от 14 до 35 лет в рамках академии "Молодежь Москвы". Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Встречи будут проходить в мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы" по адресу Холодильный переулок, дом 3, корпус 1, строение 8. Для участия необходимо зарегистрироваться на портале "Молодежь Москвы".

Как отметила руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина, программа разработана так, чтобы каждый участник получил не только теорию, но и готовые для применения инструменты.

По ее словам, личная эффективность, кибербезопасность и коммуникация – это опоры, на которых строится успешная и уверенная жизнь современного молодого человека в мегаполисе.

Занятия разделены на четыре тематических блока: личная эффективность, кибербезопасность, эффективная коммуникация и финансовая грамотность.

Личная эффективность

Первый блок стартует 15 сентября. Эксперт в области стратегического управления и открытия инновационных проектов Надежда Брусницына проведет лекцию "Баланс учебы, работы и отдыха: как не перегореть".

Участникам расскажут о техниках борьбы с прокрастинацией, управлении энергией и постановке реалистичных целей, а также о полезных привычках, помогающих оставаться продуктивным в течение дня.

22 сентября состоится занятие "Понимаем друг друга: навыки активного слушания и эмпатии", на котором молодые люди научатся формулировать отзывы и лучше понимать собеседников.

Кибербезопасность

Блок "Кибербезопасность" пройдет 29 сентября, 6 и 13 октября. Эксперт обучит слушателей защите персональных данных, распознаванию мошеннических схем и настройке приватности в интернете.

Эффективная коммуникация

Занятия блока "Эффективная коммуникация" проведет эксперт по деловой коммуникации Виктор Альбрехт. 20 октября состоится лекция "Как строить идеи, чтобы они не рухнули", 27 октября – "Как добиваться своего, когда ты не начальник", посвященная искусству неформальных договоренностей.

Завершит блок занятие 2 ноября на тему "Искусство ведения переговоров. Как побеждать в переговорных битвах". Слушатели научатся структурировать мысли, оставлять отзывы без конфликтов и влиять на оппонентов.

Финансовая грамотность

10 ноября директор по работе с инвесторами Игорь Файнман проведет практическое занятие "Деньги и личный бюджет", на котором расскажет, как правильно распределять финансы.

17 ноября запланирована лекция "Долги и кредиты человеческим языком", а 24 ноября на занятии "Карьера и выбор профессии" помогут определиться с профессиональным путем с учетом баланса интересов и спроса на рынке.

Регистрация на занятия откроется позже в разделе "Афиша событий" или во вкладке "Направления" в разделе "Развитие" на портале "Молодежь Москвы".

Ранее сообщалось, что в пространстве "Молодежь Москвы. Звездный" с 15 сентября начнутся бесплатные мастер-классы для горожан от 14 до 35 лет. Первое занятие "Основы звукозаписи за вечер" состоится 15 сентября с 17:00 до 19:00.

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