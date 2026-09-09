Юных москвичей приглашают в центры допобразования на день открытых дверей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Единый день открытых дверей – фестиваль "Выбери успех" пройдет 12 сентября с 10:00 до 18:00 в 25 столичных центрах дополнительного образования, включая Московский дворец пионеров на Воробьевых горах. Об этом со ссылкой на департамент образования и науки сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Дети и их родители смогут познакомиться с программами дополнительного образования, записаться в кружки и секции, а также принять участие в тематических квестах. Для посещения мероприятий необходима предварительная регистрация в сервисе "Горизонты".

В департаменте отметили, что в Москве для детей открыто, свыше 140 тысяч кружков и секций, охватывающих самые разные направления – от робототехники и воркаута до аэройоги и основ ветеринарии.

Чтобы помочь ребятам выбрать подходящее занятие, был организован фестиваль "Выбери успех". Дети смогут попробовать себя в различных активностях, а родители смогут посетить экскурсии по зданиям и получить консультации от специалистов. Эксперты ответят на вопросы и помогут подобрать кружки, учитывая интересы и способности ребенка.

Например, в центре развития творчества детей и юношества "Гермес" с 14:00 до 17:00 пройдут мастер-классы по управлению шлюпками ЯЛ-6, мореходной лодкой с рейково-разрезным парусным вооружением, и "Сава" – современной многофункциональной гребной лодкой. Она используется для обучения морскому делу, тренировок по гребле, работы спасательных станций и просто активного отдыха.

Кроме того, с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00 и с 16:00 до 18:00 гости смогут сыграть в лазертаг – бесконтактную тактическую игру, в которой участники поражают цели безопасными инфракрасными лучами из электронного оружия.

Во Дворце творчества детей и молодежи на Миусах с 11:00 до 16:30 будут проходить занятия по картингу, а с 11:00 до 18:00 – стрельба в тире.

В центре внешкольной работы "Синегория" с 12:00 до 15:00 участники пройдут трассу в веревочном парке, состоящую из качающихся бревен, подвесных мостов и сеток, отрабатывая баланс и координацию движений.

С 14:00 до 17:00 там же состоится семейный боулдеринг – вид скалолазания, при котором маршрут проходит на небольшой высоте.

В центре детского и юношеского творчества "Бибирево" с 10:00 до 11:00 и с 14:00 до 16:00 пройдет праздник "Краски холи". Участники наносят друг на друга сухие разноцветные краски на основе кукурузного крахмала, создавая цветные изображения на одежде и открытых участках тела. Во Дворце творчества детей и молодежи "Восточный" с 17:00 до 18:00 гостей ждет пенная дискотека.

Сейчас в Москве кружки и секции посещают 89% детей от 5 до 18 лет – это более 1,5 миллиона юных москвичей. Самыми популярными направлениями остаются футбол, шахматы и программирование.

Записаться на занятия можно на портале mos.ru в сервисе "Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств", а также через веб-версию электронного дневника или приложение "Дневник МЭШ" в разделе "Школа".

На сегодняшний день для юных москвичей открыто более 150 творческих образовательных учреждений, подведомственных департаменту культуры города. Школы искусств предлагают свыше 40 направлений. Среди них – хореография, музыка, цирковое искусство и даже компьютерная графика.