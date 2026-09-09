В Новороссийске объявили траур по погибшим после атаки ВСУ

Фото: МАХ/"Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска"

Власти Новороссийска объявили траур по погибшим в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко в телеграм-канале.

"Светлая память ушедшим. Сил, терпения и мужества родным и близким. Скорбим вместе с вами", – отметил он.

В знак уважения к памяти погибших в Новороссийске отменили все развлекательные мероприятия, а также приспустили флаги РФ, флаги Краснодарского края и муниципального образования.

ВСУ атаковали город 9 сентября. В результате пострадали 29 человек и еще 4 погибли.

После атаки в Новороссийске был объявлен режим ЧС. Помимо человеческих жертв, в городе повреждены 3 предприятия, 8 многоквартирных домов и частных домовладений, храм, два детсада, школа и поликлиника. СК возбудил уголовное дело о теракте.