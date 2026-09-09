Режим ЧС введен в Новороссийске после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска"

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Новороссийске после атаки украинских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Он также рассказал, что поврежденную в результате вражеских ударов контактную троллейбусную сеть удалось восстановить. Работы на улицах Советов и Магистральной завершены, электротранспорт вернулся на все маршруты.

Вооруженные силы Украины беспилотниками атаковали Новороссийск 9 сентября. В результате 4 человека погибли и еще 29 пострадали. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В городе оказались повреждены 3 частных и 5 многоквартирных домов, храм, детский сад, а также 3 предприятия. Следователи возбудили уголовное дело о теракте.

