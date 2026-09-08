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08 сентября, 07:54

Происшествия

Более 40 мирных жителей РФ погибли в результате атак ВСУ за неделю

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

За неделю с 31 августа по 6 сентября в результате атак украинских войск по территории РФ погибли 46 мирных жителей, в том числе двое детей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Всего за этот период ранения получили 266 человек, в их числе 13 пострадавших детей. Украинские военные выпустили по гражданским объектам на российской территории не менее 6 650 боеприпасов.

Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской области, Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее один человек погиб и еще четверо пострадали в результате массированной атаки беспилотников на Пермский край. При атаке был поврежден многоквартирный дом. Для жителей развернули пункт временного размещения.

Еще одна атака ВСУ была зафиксирована в Севастополе, в результате нее погибли два человека, в том числе девочка 2011 года рождения. По данным властей, беспилотник был начинен взрывчаткой и металлическими элементами. На месте найдены сотни поражающих элементов.

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