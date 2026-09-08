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08 сентября, 09:21 (обновлено 08.09.2026 09:46)

Транспорт

Движение временно перекрыто на нескольких центральных улицах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движение временно ограничили на нескольких улицах и мостах Москвы. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Проезд закрыт по Кремлевской набережной и Большому Каменному мосту в направлении центра, а также на улице Знаменке.

Ограничения также действуют на внутренней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, на внешней стороне Садового кольца в районе в районе Садовой-Спасской улицы,
Ленинском проспекте в направлении центра и Новоарбатском мосту в направлении центра.

Кроме того, сейчас нельзя проехать по съездам с внутренней и внешней сторонам ТТК на проспект Мира, а также по проспекту Мира в районе дома 169 по направлению в область.

Ранее стало известно, что с 31 августа по 17 ноября в Ильменском проезде ввели ограничения движения из-за строительных работ. На участке у дома № 12 будут перекрыты 1–2 полосы, а парковку временно запретят.

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