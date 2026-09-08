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08 сентября, 10:01

Происшествия

В Бурятии третьи сутки ищут пропавшего туриста

Фото: ТАСС/Владимир Матвиевский

Поиски 61-летнего мужчины, пропавшего 6 сентября в Баргузинском районе Бурятии, продолжаются третьи сутки, сообщили в региональном главке МЧС России.

Из Улан-Удэ в район полуострова Святой Нос вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Он доставит сотрудников Усть-Баргузинского подразделения Байкальского поискового отряда МЧС России для проведения поисков.

В понедельник, 7 сентября, инспекторы ГИМС обследовали 40 километров прибрежной акватории Байкала, но это не принесло результатов. Во вторник утром спасатели снова начали поиски, в район, где, предположительно, находится мужчина, выдвинулся мобильный расчет беспилотной авиационной системы. Также ведутся наземные поиски.

Кроме того, в Окинском сойотском муниципальном округе Бурятии ищут туристку из Иркутска, пропавшую больше недели назад. 29 августа она отправилась в горы вместе с группой из 17 человек, собравшейся из ранее незнакомых людей, и пропала во время сбора ягод и грибов.

Ранее в Сочи двое мужчин, пытавшихся перейти горную реку Псезуапсе вброд, были смыты течением в Черное море. Спасатели нашли тело одного из них в акватории моря и доставили на берег. До приезда скорой они проводили реанимацию, но врачи констатировали смерть.

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