Дикиджи и три спортивные пары из РФ вошли в список запасных на этапы Гран‑при ISU

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Международный союз конькобежцев (ISU) обнародовал списки запасных участников на этапы Гран-при по фигурному катанию. Это следует из документа, размещенного на сайте ISU.

В мужском одиночном катании первым запасным стал Владислав Дикиджи, который выиграл международный турнир Kinoshita Group Cup в Токио.

Кроме того, в перечень вошли три спортивные пары, которые заняли весь пьедестал на турнире в Токио: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.

Первый этап Гран-при в этом сезоне состоится в период с 23 по 25 октября во французском Анже.

Ранее ISU изменил правила допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам серии Гран-при. Теперь фигуристам с нейтральным статусом для попадания в список запасных нужно выступить на других соревнованиях, например на этапах серии "Челленджер", и набрать там минимальное количество баллов. Кроме того, для участия в чемпионатах Европы и мира от каждой федерации выделяется только одна лицензия.

