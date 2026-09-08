Британец в костюме клоуна пришел к дому бывшей девушки с топором

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В Великобритании суд дал 18 месяцев общественных работ 47-летнему мужчине, который в костюме клоуна пытался взломать дверь дома бывшей девушки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Star.

Осенью 2025 года водитель автобуса Павел Рабель пришел к дому экс-возлюбленной в маске и клоунском наряде. Он начал рычать и выть снаружи, а когда женщина в испуге заперла дверь, мужчина принялся бить по ней топором, пытаясь проломить проход.

После инцидента британца арестовали. В ходе разбирательства выяснилось, что пара встречалась почти восемь лет. После расставания Рабель стал преследовать женщину на улице, оставлял у ее дома посылки и деньги, приходил на занятия ее сына по джиу-джитсу и выкладывал в Сеть видео с их прошлой ссорой, игнорируя судебный запрет на контакты.

Помимо общественных работ, суд обязал Рабеля выплатить потерпевшей компенсацию в размере 300 фунтов стерлингов.

Ранее на юго-западе Москвы 51-летний мужчина упражнялся в метании топора в дерево, а когда случайный прохожий сделал ему замечание, бросил орудие в него. Инцидент произошел на аллее возле одного из жилых домов, расположенных на Чонгарском бульваре. Злоумышленника задержали. Пострадавший был госпитализирован с резаной раной колена.

