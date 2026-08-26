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26 августа, 10:48

Происшествия

Москвич бросил топор в прохожего во время тренировки по метанию в дерево

Фото: 77.rosguard.gov.ru

На юго-западе Москвы мужчина упражнялся в метании топора в дерево, а когда случайный прохожий сделал ему замечание, бросил орудие в него. Злоумышленника задержали, сообщает пресс-служба столичного главка Росгвардии.

Инцидент произошел на аллее возле одного из жилых домов, расположенных на Чонгарском бульваре. По данным ведомства, 51-летний москвич сперва бросал топор в деревья, но затем применил его против 36-летнего мужчины, с которым вступил в конфликт.

Отмечается, что пострадавший был госпитализирован с резаной раной колена.

Ранее мужчина с топором напал на 8-летнего мальчика, который катался на самокате вместе с друзьями в поселке Горького в Хабаровске. Мать пострадавшего рассказала, что злоумышленник вышел из-за гаражей и нанес ребенку удар обухом топора по ноге.

При этом, по ее словам, ни ребенок, ни мужчина, ничего не говорили в момент нападения. В результате мальчик получил легкий ушиб тканей. По факту произошедшего было возбуждено дело о хулиганстве. Спустя время 52-летнего местного жителя, который ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления, задержали.

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