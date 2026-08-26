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26 августа, 10:25

Происшествия

Пенсионерку из Бердянска приговорили к 14 годам колонии за госизмену

Фото: телеграм-канал "Запорожский областной суд"

Жительницу Бердянска Запорожской области приговорили к 14 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского областного суда.

Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Кроме того, ей назначено ограничение свободы на год.

По данным суда, пенсионерка переводила деньги на счета, используемые для финансирования Вооруженных сил Украины. Через мобильное приложение украинского банка она осуществила переводы на общую сумму 1 500 гривен, что соответствует 3 383 рублям по курсу Центробанка России.

Уточняется, что у женщины после начала СВО сформировалось резко негативное отношение к российским властям. Несмотря на получение гражданства России в 2023 году, в июне 2024-го она начала переводить деньги украинским военным.

Ранее жителя Краснодара приговорили к 18 годам лишения свободы по делу о госизмене, публичных призывах к экстремизму и оправдании терроризма. Он сотрудничал с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и передавал ему информацию о применении БПЛА и РЭБ. Более того, он призывал к подрыву Московского Кремля и насильственным действиям в отношении русских.

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